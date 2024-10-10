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Кто у нас самый богатый? Два предпринимателя из Ростова-на-Дону попали в список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes

Кто у нас самый богатый? Два предпринимателя из Ростова-на-Дону попали в список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes

Два самых известных ростовских бизнесмена вновь засветились среди богатых людей мира.В список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes попали бизнесмены из Ростова-на-Дону Иван Саввиди и Владимир Мельников, которых знают не только в донской столице, но и во всей России.

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