Скончалась мать Бориса Немцова

Мать политика Бориса Немцова Дина Немцова умерла на 97-м году жизни. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщила ее внучка Жанна на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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