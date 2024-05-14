Давлетшин: строительство Тульского областного центра молодежи завершится в конце декабря 2024 года

О строительстве областного центра молодежи в здании бывшего ДКЖ, расположенного в Туле на улице Демонстрации, рассказал в ходе оперативного совещания министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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