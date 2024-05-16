Вот и закончилось золотое время для многих так называемых политологов. Сколько забавного мы узнали за последнее время.
Кадровая партия Путина. Почему никто не ожидал таких перестановок?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Виктор Рубцов
подводят Президента Друганы.. воруют... крышуют...
Ответить
2 час.
ВН
Валерий Николаевич
Нарыв в МО расковырял Е. Пригожин и потом зачем-то взорвал сам себя гранатой. Но после гибели Пригожина делать вид, что в МО все в порядке, было опасно, это уже угроза президентской власти. Так что изменения в МО - акт самозащиты. И правильно! А в других структурах, похоже, такой угрозы пока нет
Ответить
1 час.
Александр Зиборов
Прочитал, что генерал Цалагов, заместитель Шойгу, - миллиардер. Интересно, как генерал стал миллиардером? Или это миллиардер Цалагов стал генералом? Как?..
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии