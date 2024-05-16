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Кадровая партия Путина. Почему никто не ожидал таких перестановок?

Кадровая партия Путина. Почему никто не ожидал таких перестановок?

Вот и закончилось золотое время для многих так называемых политологов. Сколько забавного мы узнали за последнее время.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
подводят Президента Друганы.. воруют... крышуют...
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
Нарыв в МО расковырял Е. Пригожин и потом зачем-то взорвал сам себя гранатой. Но после гибели Пригожина делать вид, что в МО все в порядке, было опасно, это уже угроза президентской власти. Так что изменения в МО - акт самозащиты. И правильно! А в других структурах, похоже, такой угрозы пока нет
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1 час.
Александр Зиборов
Прочитал, что генерал Цалагов, заместитель Шойгу, - миллиардер. Интересно, как генерал стал миллиардером? Или это миллиардер Цалагов стал генералом? Как?..
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45 мин.

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