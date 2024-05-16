Кадровая партия Путина. Почему никто не ожидал таких перестановок?

ВН

Валерий Николаевич

Нарыв в МО расковырял Е. Пригожин и потом зачем-то взорвал сам себя гранатой. Но после гибели Пригожина делать вид, что в МО все в порядке, было опасно, это уже угроза президентской власти. Так что изменения в МО - акт самозащиты. И правильно! А в других структурах, похоже, такой угрозы пока нет