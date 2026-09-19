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Татар-информ

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Хуснутдинова раскрыла процент исполнения тройного акселя на тренировках

Хуснутдинова раскрыла процент исполнения тройного акселя на тренировках

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о травме ноги, которую получила во время подготовки к сезону-2026/2027, и подвела итоги выступления на контрольных прокатах.

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