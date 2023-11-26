На Москву надвигается “Чёрная метель”

Суть в том, что метель ожидается какая-то адская. Обещают видимость не более 100 метров! Ветер до 20 м\с (это очень много), а также рост атмосферного давления и снегопад на уровне – половины месячной нормы.
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