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52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новыми снимками и была обругана в комментариях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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