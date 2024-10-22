52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась новыми снимками и была обругана в комментариях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).