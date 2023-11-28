Синоптик Леус: в Москве 28 ноября потеплеет до -5 градусов и пройдет снег

Мощные снегопады в Москве сменятся кратковременными осадками 28 ноября. Синоптики спрогнозировали потепление до -5 градусов и гололедицу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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