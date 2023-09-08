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Гельмут Марко прояснил недавние слова про нехватку сосредоточенности у Переса: «Я говорил об отличиях в менталитете»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прояснил свое недавнее заявление в отношении Серхио Переса. В одном из интервью, Марко, рассказывая о причинах отставания Переса от Ферстаппена, назвал нехватку сосредоточенности, свойственную латиноамериканцам.

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