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Во всех вузах России станут обязательными 4 гуманитарных предмета

Во всех вузах России станут обязательными 4 гуманитарных предмета

Изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom.ruВо всех вузах России, независимо от специальности, которую получают студенты, станут обязательными четыре предмета.

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