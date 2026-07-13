Во всех вузах России станут обязательными 4 гуманитарных предмета

Изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom.ruВо всех вузах России, независимо от специальности, которую получают студенты, станут обязательными четыре предмета.
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