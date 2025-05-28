В США внутренняя борьба идёт не на жизнь, а на смерть, — Нарышкин

Внутренняя борьба в США идет не на жизнь, а на смерть, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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