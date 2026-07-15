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Нижегородская правда

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Первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска

Первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска

В Дзержинске началась работа по восстановлению регулярного речного сообщения. Город, исторически являвшийся важным узлом пассажирских перевозок по воде, намерен создать стабильную транспортную систему, которая станет основой для развития туризма и повысит транспортную доступность без автомобильных пробок.

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