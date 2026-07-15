Первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска

В Дзержинске началась работа по восстановлению регулярного речного сообщения. Город, исторически являвшийся важным узлом пассажирских перевозок по воде, намерен создать стабильную транспортную систему, которая станет основой для развития туризма и повысит транспортную доступность без автомобильных пробок.