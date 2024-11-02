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Царьград

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Вернулась с того света. Жена воскресла и устроила мужу скандал. Житель Ростовской области похоронил женщину, приняв за свою супругу

Вернулась с того света. Жена воскресла и устроила мужу скандал. Житель Ростовской области похоронил женщину, приняв за свою супругу

Семейная пара поссорилась, жена в порыве гнева ушла жить к родственникам. Во время похорон она вернулась домой, но там её ждал сюрприз – свидетельство о собственной смерти.

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