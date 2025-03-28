С 2 апреля все магазины "Светофор" Москвы и Подмосковья ждет тотальная проверка

Предыдущая проверка за нарушения закрыла 76 магазинов, из которых 20 все еще не работают.Со 2 апреля в Москве и Московской области начнется тотальная проверка продуктовых магазинов-дискаунтеров "Светофор".
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