Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 944 подписчика

С 2 апреля все магазины "Светофор" Москвы и Подмосковья ждет тотальная проверка

С 2 апреля все магазины "Светофор" Москвы и Подмосковья ждет тотальная проверка

Предыдущая проверка за нарушения закрыла 76 магазинов, из которых 20 все еще не работают.Со 2 апреля в Москве и Московской области начнется тотальная проверка продуктовых магазинов-дискаунтеров "Светофор".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх