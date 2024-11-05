Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленского убьют в любом случае

Зеленского убьют в любом случае

Вчера в рамках одного из своих нечастых интервью заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть, новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой и, по сути, захватил власть в стране: «Пока они у власти, они живы, как только их нет у власти — они не существуют».

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Комментарии
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М
Мария
Прежде чем он сдохнет от передозы, сколько ещё людей погибнет.....Но что самое поразительное, кастрюли уверены, что они побеждают, что до победы осталось чуть-чуть. Ещё немного - и возьмут Москву. Посмотрите ролики с улиц Киева. Наркошибздика обожают, в скором разгроме России не сомневаются.
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1 д.
Игорь Максаков
За сотни тысяч обманутых и убиенных сжечь на костре прилюдно.
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1 д.
А Кудасов
А если отойти от темы, то про &quot;...нечастых интервью...&quot; я бы не настаивал. Кстати, и пользы не больше чем от Голиковой.
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1 д.

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