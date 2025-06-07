WP: NASA и Пентагон после перепалки Трампа с Маском ищут замену SpaceX

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона ищут возможную замену ракетам и кораблям компании SpaceX на фоне ссоры предпринимателя Илона Маска и американского президента Дональда Трампа.
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