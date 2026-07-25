Астронавт Artemis 2 призвал NASA не отправлять первые экипажи сразу к южному полюсу Луны

Виктор Гловер считает, что первые высадки стоит провести в более доступных экваториальных районах, чтобы снизить рискиПилот миссии Artemis 2 Виктор Гловер предложил NASA изменить планы первых пилотируемых высадок на Луну и начать с районов ближе к экватору, а не сразу отправлять экипажи к южному полюсу.