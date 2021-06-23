Запретный плод: в России ограничат право на суррогатное материнство

Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Сейчас наша страна – одна из немногих, где это разрешено законом, поэтому бездетные иностранцы приезжают в Россию в надежде получить генетически своего ребенка.
Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Сейчас наша страна – одна из немногих, где это разрешено законом, поэтому бездетные иностранцы приезжают в Россию в надежде получить генетически своего ребенка.
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