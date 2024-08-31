Эксперт рассказала, как превратить дачу в идеальное место для осеннего отдыха

Несмотря на наступление холодов, многие продолжают проводить время на даче. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова 31 августа поделилась с «Известиями» практическими советами, как создать комфортную зону отдыха в загородном доме.
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