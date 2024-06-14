Коллективный гитлер усилит подготовку населения ЕС к войне против Народа России на уничтожение

Алексей Белов. Стерилизация вольнодумства: евроглобалисты почувствовали угрозу от «излишней» свободы словаДирективы Брюсселя по зелёному курсу, принудительной миграции и борьбе с глобальным потеплением ведут к краху экономики ЕвросоюзаКак бы ни хорохорилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, натужно радуясь своей победе на прошедших на днях выборах в Европейский парламент, ей всё же не удаётся скрыть страх перед растущим в Европе недовольством нынешним курсом руководства ЕС.