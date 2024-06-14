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Коллективный гитлер усилит подготовку населения ЕС к войне против Народа России на уничтожение

Коллективный гитлер усилит подготовку населения ЕС к войне против Народа России на уничтожение

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Комментарии
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Юрий анин
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10 час.
Юрий Золотарев
Значит, &quot;коллективному Гитлеру&quot; придётся коллективно застрелиться! И вообще: евро-глисты уже сильно надоели россиянам и друзьям-союзникам России!
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8 час.
Юрий Золотарев
&quot;Этто-очно!&quot; (Товарищ Сухов).
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8 час.

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