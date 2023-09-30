МО: российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Начальник пресс-центра российской группировки войск "ЮГ" Георгий Минесашвили рассказал, что артиллерия группировки уничтожила шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.
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