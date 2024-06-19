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Президент с Си собрались поставить "крест" на транспортном коридоре с Казахстаном

Президент с Си собрались поставить "крест" на транспортном коридоре с Казахстаном

Вчера 1,4K прочитали Кажется, Токаев запутался в коридорах. Потому что его маршруты кажутся слишком уж хаотичными.

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