В Крыму проживает 289 человек старше 100 лет

В этом году в Крыму зафиксировано 289 долгожителей, достигших 100-летнего возраста. Среди пожилого населения преобладают женщины: 52 тысячи против 16 569 мужчин в возрастной категории 80+, пишет КИА со ссылкой на Александру Корнеенко, начальника отдела статистики населения и здравоохранения.