Экспедиция к предкам: остановка в пути или агрореволюция на местах

Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966). Более культурная женщина угощает Тумака овощем с огорода! Могло так быть, а почему бы и нет? «…ибо земля сама собою производитсперва зелень, потом колос,потом полное зерно в колосе».