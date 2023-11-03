Экспедиция к предкам: остановка в пути или агрореволюция на местах

Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966). Более культурная женщина угощает Тумака овощем с огорода! Могло так быть, а почему бы и нет? «…ибо земля сама собою производитсперва зелень, потом колос,потом полное зерно в колосе».
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