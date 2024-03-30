На Украине ввели аварийные отключения электричества

Сразу в нескольких регионах Украины применили аварийные и почасовые графики отключений. Мера коснулась Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Запорожской областей, а также подконтрольных украинским властям районов ДНР, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Незалежной.
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