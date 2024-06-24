Подполье: В Одессе нанесён удар по району, где был склад с западными ракетами ВС РФ утром 24 июня нанесли ракетный удар в районе завода тяжёлого краностроения в Одессе, где находился склад с западными ракетами.
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