Три категории пенсионеров получат прибавку с 1 сентября

Перерасчет произведут автоматически, подавать заявления не потребуется: начисления выполнит Социальный фонд России С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения, касающиеся страховой пенсии трех категорий пенсионеров.
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