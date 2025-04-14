Рейтинг самых надёжных автомобилей составили в России

Международная сеть автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze представили обновлённый рейтинг надёжности автомобилей в России, основанный на анализе более 3 миллионов машинозаездов и 18 тысяч интервью.
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