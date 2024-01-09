Лучшие наряды на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса". Фото

Вручение второй по престижу после "Оскара" премии прошло в ночь на 8 января "Золотой глобус" - 2024 81-я американская премия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, прошла в Калифорнии.
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