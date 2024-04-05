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Reppublica: НАТО обсуждает прием Украины в обмен на территориальные уступки РФ

Reppublica: НАТО обсуждает прием Украины в обмен на территориальные уступки РФ

Представители Североатлантического альянса рассматривают возможность уступок Украиной территорий в обмен на предоставление НАТО гарантий безопасности Киеву, а также вступление страны в военно-политический блок.

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