Reppublica: НАТО обсуждает прием Украины в обмен на территориальные уступки РФ

Представители Североатлантического альянса рассматривают возможность уступок Украиной территорий в обмен на предоставление НАТО гарантий безопасности Киеву, а также вступление страны в военно-политический блок.
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