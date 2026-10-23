ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор шести участникам организованной преступной группы, которые похитили у страховых агентов более 6,7 млн рублей под видом оформления полисов ОСАГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тайна на тайне: п...
- Рядовой Денисов л...
- Рядовой Денисов л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым