В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей

Размер потребительской корзины в России могут увеличить до 43,6 тыс. рублей. Законопроект с таким предложением, который 16 января депутаты Госдумы направят на заключение в правительство, есть в распоряжении «Известий».
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