"Росконгресс": США намерены вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США рассматривают возможность возвращения ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион. Заряды могут разместить в Корее, Австралии и на американских военных базах в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Росконгресса".
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