Современник динозавров: какое животное существует миллионы лет

TASS/ZUMAPRESS.com/Gerard Lacz Неудачные эксперименты с Ноева ковчега спрятаны в Австралии. В эту шутку сложно не поверить, глядя на местных животных: ехидну – ежа, который несет яйца, вомбата – гигантского грызуна с фекалиями-кубиками, и помесь бобра и утки – утконоса.