Рустам Минниханов и Сергей Цивилев посетили отремонтированный лицей № 1 в Альметьевске

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев совершили рабочую поездку в город Альметьевск, где посетили отремонтированный лицей № 1 имени Тагирова.
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