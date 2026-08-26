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"Дети мигрантов в приоритете": Русским не нашлось мест в детских садах. Этнический анклав захватывает целый город?

"Дети мигрантов в приоритете": Русским не нашлось мест в детских садах. Этнический анклав захватывает целый город?

Царьград Коллаж Царьграда. Дожили: в садиках и школах не хватает мест именно для русских детей.

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Комментарии
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Андрей Кузема
Пора чинуш окунуть в 90.
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4 н.
Стэйси
Julius Caesar
Я вообще не понимаю, что здесь делают дети мигрантов?! Они на работу приехали. Контракт закончился - давай досвидос! Причём здесь их дети, и какого лешего их вообще пускают в Россию - большой вопрос! И, да! Не надо голосовать за партию, которая допустила весь этот бардак! Все знают, что эта за партия. Голосуйте за кого угодно, только не за неё!
Затем и пускают всё это отребьё с мала до велика, что-бы заместить и уничтожить коренное население страны. Всё работает на мигрантов и для них. Мы в своей стране не хозяева, а скоро при таких темпах замещения будем жить в резервациях и станем рабами в стране, которую, про***ли с легкой руки одной выдающейся вертикали
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4 н.
Светлана Журавлева
А чему удивляться ? Кто платит , тот и музыку заказывает.... А чинушам пофигу, откуда деньги в карманы поступят.... Высшая мера - здесь единственный шанс на исправление...!!!
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4 н.