ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Спас друга от крутых проблем, а он кинул меня больше чем на миллион

Спас друга от крутых проблем, а он кинул меня больше чем на миллион

Мы с Павлом знакомы около 10 лет, и все это время он постоянно попадает в какие-то блудняки. Например, однажды влез в долевое строительство, заключив договор с фирмой-однодневкой, и потерял на этом около миллиона рублей.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ну да...надо держаться подальше. Всё бы хорошо, если бы это дерьмо у него больше миллиона не почикал.
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14 час.
В
Воробей
Так, как я понял, с этого приятеля ничего, кроме анализов в любом случае не взять. Его только в бетон закатать осталось. А стоит ли марать себя этим?
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3 час.
Майя Maja
Земля круглая. Много чего может случиться неожиданного.
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2 час.

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