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Личка о прогрессе Сычевого: «Я говорю игрокам: «Если сегодня не вышел на поле, это не значит, что через 2 года ты не окажешься в «Спартаке»

Главный тренер «Оренбурга» высказался о прогрессе Владимира Сычевого. В 14 матчах сезона Мир РПЛ форвард забил 11 голов и делит второе место в гонке бомбардиров.

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