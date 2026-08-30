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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бителло о Шварце: «У Сандро отличные отношения со мной и всей командой. Он очень честный, любит общаться с футболистами»

Полузащитник « Динамо » Бителло высказался о работе с главным тренером Сандро Шварцем . Немецкий специалист во второй раз возглавил бело-голубых этим летом.

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