Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 223 подписчика

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А почему нападавшие ещё дышат???Это преступление
  • Ирина Некрасова
    Господи, чья ж это очередная безумная идея-то?! Россия помойка, что ли, чтобы сюда всё гнилье человеческое сливать?! ...Это преступление
  • Игорь Меликов
    Потом. когда всё закончится, их и обратно принимать нужно будет с проверкой!Это преступление

Срочная рекомендация гражданам Таджикистана

Срочная рекомендация гражданам Таджикистана

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Мы рекомендуем грязножопым таджикам забытт дорогу в Россию е ехать убирать говно и мусор за неграми арабами и хохлами в европейский вонючий сортир.
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11 час.
Галина Друзина
А почему временно?! Навсегда, и пусть уезжают даже те, кто уже в России.
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10 час.
Алекс Сэм
Полностью поддерживаю предыдущих комментаторов!
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4 час.

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