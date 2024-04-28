Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.
Срочная рекомендация гражданам Таджикистана
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Мы рекомендуем грязножопым таджикам забытт дорогу в Россию е ехать убирать говно и мусор за неграми арабами и хохлами в европейский вонючий сортир.
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11 час.
Галина Друзина
А почему временно?! Навсегда, и пусть уезжают даже те, кто уже в России.
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10 час.
Алекс Сэм
Полностью поддерживаю предыдущих комментаторов!
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4 час.
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