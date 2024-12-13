Цвет выхлопа, толщина ЛКП и год выпуска стекол – на что смотреть, покупая подержанную машину?

Приобретение подержанного автомобиля — серьёзный шаг, требующий внимания к множеству деталей. Мастер ремонтной зоны уфимского автосалона Данис Шайхуллин поделился советами, которые помогут избежать проблем при покупке такого транспортного средства.
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