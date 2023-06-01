Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Экс-советник ОП Арестович «пофантазировал» на тему сегрегации населения в случае захода ВСУ в Донбасс и Крым

Экс-советник ОП Арестович «пофантазировал» на тему сегрегации населения в случае захода ВСУ в Донбасс и Крым

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов в РФ) в рамках лекции рассказал о планах Киева на жителей Донбасса и Крыма.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх