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В марте на территории Сибири ожидают избыток осадков

В марте на территории Сибири ожидают избыток осадков

По словам синоптика, такой прогноз касается территории от Оби до восточной границы Сибирского федерального округа В марте избыток осадков прогнозируют в некоторых регионах Сибири, Урала и Северо-Западного федерального округа.

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