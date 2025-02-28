В марте на территории Сибири ожидают избыток осадков

По словам синоптика, такой прогноз касается территории от Оби до восточной границы Сибирского федерального округа В марте избыток осадков прогнозируют в некоторых регионах Сибири, Урала и Северо-Западного федерального округа.
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