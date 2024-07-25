Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОРА ЛИ БОЯТЬСЯ?

СЕРГЕЙ АНФИМОВ В последнее время на многострадальное российское общество посыпались массовые обвинения в "радикализации", "шовинизме", " нетерпимости" и "фашизме".

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Комментарии
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л
людмила
Надо заставить отвечать Колокольцева за подтасовку фактов преступности в среде мигрантов и отлучить его от должности в связи с несоответствием.
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6 час.
Катерина
А  Пригожин,  которого  ты, вовка алтайцев ( в  девичестве  евтушенко),  с  пеной  у  рта  героем  представляешь,  тоже   ЛЕВЫЙ?)))
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6 час.
epobedimski
Доведут до бунта! А вообще &quot;Рыба гниет с головы!
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2 час.

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