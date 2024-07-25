СЕРГЕЙ АНФИМОВ В последнее время на многострадальное российское общество посыпались массовые обвинения в "радикализации", "шовинизме", " нетерпимости" и "фашизме".
"ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОРА ЛИ БОЯТЬСЯ?
Комментарии
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л
людмила
Надо заставить отвечать Колокольцева за подтасовку фактов преступности в среде мигрантов и отлучить его от должности в связи с несоответствием.
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6 час.
Катерина
А Пригожин, которого ты, вовка алтайцев ( в девичестве евтушенко), с пеной у рта героем представляешь, тоже ЛЕВЫЙ?)))
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6 час.
epobedimski
Доведут до бунта! А вообще "Рыба гниет с головы!
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2 час.
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