"ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОРА ЛИ БОЯТЬСЯ?

л людмила Надо заставить отвечать Колокольцева за подтасовку фактов преступности в среде мигрантов и отлучить его от должности в связи с несоответствием.

Катерина А Пригожин, которого ты, вовка алтайцев ( в девичестве евтушенко), с пеной у рта героем представляешь, тоже ЛЕВЫЙ?)))