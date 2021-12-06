Жители Санкт-Петербурга мерзнут в своих домах из-за рекордно низких температур

Санкт-Петербург продолжает борьбу за выживание в суровых зимних условиях. Сначала коммунальные службы не могли справиться с последствиями сильнейших снегопадов, а теперь жители Северной столицы мерзнут в своих домах из-за рекордно низких температур.
Санкт-Петербург продолжает борьбу за выживание в суровых зимних условиях. Сначала коммунальные службы не могли справиться с последствиями сильнейших снегопадов, а теперь жители Северной столицы мерзнут в своих домах из-за рекордно низких температур.
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