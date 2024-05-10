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Палмер – лучший игрок апреля в АПЛ после 7+1 в 4 матчах. Футболист «Челси» получил приз лучшему в месяце впервые с 2018-го – тогда это был Азар

В апреле на счету атакующего полузащитника «Челси» хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:3) и покер в игре с «Эвертоном» (6:0), а также голевая передача в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

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