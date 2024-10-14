«Заговариваем оружие»: почему военнослужащие все чаще выбирают язычество

Патриарх Кирилл заявил об угрозе распространения неоязычества среди российских военных. Слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) вызвали резонанс, породив дискуссию о том, во что на самом деле верят в армии.
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