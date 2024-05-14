Долги орловской мэрии поставили под угрозу получение 44 квартир для детей-сирот

В Арбитражный суд Орловской области обратился застройщик ООО «СЗ «Жилстрой-Инвест». Строители потребовали от Жилищного управления города Орла внесения более 89 млн рублей на эскроу-счета банка для дальнейшей их передачи застройщику за предоставленные квартиры.
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