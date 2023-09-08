БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Исторический прецедент обесценивания рубля

Исторический прецедент обесценивания рубля

Недавнее снижение нашей национальной валюты, когда 1 доллар США стоил более 100 рублей, вызвало серьезное беспокойство у большинства простых россиян.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
как ни смеялись над Бидоном,но старый маразматик как оказалось больше понимает про курс рубля,чем все набиуллины вместе взятые
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8 час.
Андрей Сушко
Так Гвидон говорил то, что ему докладывали амерские спецслужбы, а они прекрасно знают как все будет, так как являются и заказчиком и руководителем всей вакханалии. Ну а наши чинуши да и все феодальное руководство вместе с главой или не понимает, что делает или все понимает, но ничего не может сделать. А игра Путина в шахматы(как великого стратега) когда тебя за шахматным столом бьют по е..алу с ноги не стоит и выеденного гроша
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7 час.

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