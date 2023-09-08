Исторический прецедент обесценивания рубля

Андрей Сушко

Так Гвидон говорил то, что ему докладывали амерские спецслужбы, а они прекрасно знают как все будет, так как являются и заказчиком и руководителем всей вакханалии. Ну а наши чинуши да и все феодальное руководство вместе с главой или не понимает, что делает или все понимает, но ничего не может сделать. А игра Путина в шахматы(как великого стратега) когда тебя за шахматным столом бьют по е..алу с ноги не стоит и выеденного гроша