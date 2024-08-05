Многие помнят те времена, когда на каждом углу с рук продавались разноцветные дипломы. Хочешь о среднем образовании, хочешь о высшем.
В России раскрыли хитрую схему покупки дипломов о высшем образовании
Комментарии
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Михаил Е
Платным? Так здесь про всё платное и пишут 😄 Нет денег? Трёх классов церковноприходской хватит.
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50 мин.
Михаил Е
Дык в судмеды сперва, а там, глядишь, с запчастей на цельные устройства перейдёшь 😆
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44 мин.
МЕ
Михаил Е
Все так в профессии начинают - сенсей обязателен. Для хирурга, правда, нужны ещё хотя бы курсы повара 😁
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33 мин.
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